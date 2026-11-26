विशेष न्यायाधीश वी. डी. केदार ने जेल प्रशासन की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि अंडा सेल में पहले से ही निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं। इसके अलावा, उसी हाई सिक्योरिटी सेल में पहले हमले की घटना भी हो चुकी है। अदालत ने माना कि केवल हाई सिक्योरिटी सेल में रखे जाने से किसी कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। हलारी की ओर से अपनी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस सबूत भी पेश नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने उसे दोबारा अंडा सेल में शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मुनाफ हलारी को आर्थर रोड जेल की सामान्य बैरक में ही रखा जाएगा।