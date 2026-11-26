अभिनेता ने कहा कि संविधान ने देश के नागरिकों को कई अधिकार दिए हैं और इन अधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संविधान की रक्षा के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर आगे आने की जरूरत है।प्रकाश राज ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा का आधार है। इसलिए इसके मूल्यों की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।