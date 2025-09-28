मुंबई सेंट्रल जेल में फिर हिंसा, जेल अधिकारी हुआ लहूलुहान, कैदी सैफुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज

आर्थर रोड में फिर बवाल, जेल अधिकारी गंभीर घायल (Photo: IANS)
देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल (Arthur Road Jail) में कैदियों के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई है, जिससे जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस झड़प में एक जेल अधिकारी को गंभीर चोट आई है। पीड़ित अधिकारी का नाम राकेश चव्हाण (Rakesh Chavan) है। चव्हाण ने कैदियों के बीच हो रहे झगड़े को रोकने की कोशिश की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी कैदी अफ़्फान सैफुद्दीन खान (Affan Saifuddin Khan) अपने बैरक में दो से तीन अन्य कैदियों से झगड़ रहा था। स्थिति बिगड़ते देख जेल अधिकारी राकेश चव्हाण ने हस्तक्षेप किया। इसी दौरान खान ने अचानक उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में चव्हाण की दाईं आंख के पास गंभीर चोट आई और उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
बताया जा रहा है कि अधिकारी पर हमले के बाद भी आरोपी कैदी का आक्रामक रवैया जारी रहा। उसने जेल के कामकाज में बाधा डाली और अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। खान ने अधिकारी पर अपने सिर से वार किया था।
घायल अधिकारी राकेश चव्हाण की शिकायत पर खान के खिलाफ एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस यह जांच भी कर रही है कि कहीं यह घटना कैदियों के बीच किसी बड़े गैंगवार से तो जुड़ी नहीं है।
आर्थर रोड जेल का नाम पहले भी कई बार कैदियों के बीच हिंसा और गैंगवार के मामलों में सामने आ चुका है। अंडरवर्ल्ड से रिश्ता रखने वाले कुख्यात गैंगस्टर प्रसाद पुजारी पर इसी साल जुलाई में जेल के भीतर हमला किया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने प्रसाद पुजारी समेत कुल 7 कैदियों के खिलाफ दंगा और मारपीट का केस दर्ज किया था। इस ताजा घटना ने एक बार फिर आर्थर रोड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
