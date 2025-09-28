मुंबई सेंट्रल जेल में फिर हिंसा, जेल अधिकारी हुआ लहूलुहान, कैदी सैफुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज

देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल (Arthur Road Jail) में कैदियों के बीच एक बार फिर खूनी झड़प हुई है, जिससे जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस झड़प में एक जेल अधिकारी को गंभीर चोट आई है। पीड़ित अधिकारी का नाम राकेश चव्हाण (Rakesh Chavan) है। चव्हाण ने कैदियों के बीच हो रहे झगड़े को रोकने की कोशिश की। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।