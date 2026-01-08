भाजपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने पर शिंदे का झलका दर्द, बोले- कुर्सी के लिए मैं नहीं लड़ता

उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। फडणवीस ने कहा, यह फैसला स्थानीय स्तर पर हुआ है, लेकिन अंबरनाथ में भी भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) एक साथ होनी चाहिए थी। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया गया है, कांग्रेस के सारे पार्षद अब भाजपा में आ गए है। यह सब राज्य नेतृत्व की मर्जी से नहीं बल्कि स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिंदे के साथ उनके संबंध बेहतर हैं और गठबंधन में कोई दरार नहीं है।