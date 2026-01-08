8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

भाजपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने पर शिंदे का झलका दर्द, बोले- कुर्सी के लिए मैं नहीं लड़ता

अंबरनाथ में चुनाव बाद बने भाजपा-कांग्रेस गठबंधन पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने माना कि यह गठबंधन उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहत करने वाला है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 08, 2026

Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति में 'अंबरनाथ मॉडल' ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भीतर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गुरुवार को एक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को अपनी विचारधारा के खिलाफ बताया। शिंदे ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने भी उठाया है।

अंबरनाथ नगर परिषद के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद सत्ता से दूर रखे जाने पर एकनाथ शिंदे ने कड़ा रुख अपनाया है। जब शिंदे से पूछा गया कि क्या अंबरनाथ में भाजपा द्वारा कांग्रेस से हाथ मिलाये जाने उन्हें ‘पीड़ा’ महसूस हुई है, तो उन्होंने कहा, "हां बिल्कुल, यह हमारी विचारधारा के विरुद्ध है। मैंने इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है। उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। अगर भाजपा की सत्ता अंबरनाथ में बनी भी है तो हमें दुख नहीं है, क्योंकि हम सब महायुति का हिस्सा है।"

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा, “मैं सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए नहीं लड़ता हूं, मेरा एजेंडा है विकास, जनता का विकास करना और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना।“ उन्होंने स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के विचारों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सिखाया था कि शिवसेना कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। इससे पहले उनकी पार्टी ने इस गठबंधन को 'अवसरवादी' करार दिया है।

फडणवीस ने बताया क्यों हुआ ऐसा

उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। फडणवीस ने कहा, यह फैसला स्थानीय स्तर पर हुआ है, लेकिन अंबरनाथ में भी भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) एक साथ होनी चाहिए थी। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया गया है, कांग्रेस के सारे पार्षद अब भाजपा में आ गए है। यह सब राज्य नेतृत्व की मर्जी से नहीं बल्कि स्थानीय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय था। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिंदे के साथ उनके संबंध बेहतर हैं और गठबंधन में कोई दरार नहीं है।

अंबरनाथ में क्या हुआ?

20 दिसंबर को हुए अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया था। 60 सीटों वाली परिषद में, शिंदे सेना बहुमत से मात्र 4 कम 27 सीटें, बीजेपी 14 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें, एनसीपी (अजित पवार) 4 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो सीटें जीतीं।

दिलचस्प बात यह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी ने धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास आघाडी' बनाई, जिसे एक निर्दलीय का समर्थन मिलने पर संख्या बल 32 हो गया। जिसके बाद भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल अंबरनाथ नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गईं।

इस गठबंधन के बाद कांग्रेस की राज्य इकाई ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपने सभी 12 नवनिर्वाचित नगरसेवकों और ब्लॉक अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। बुधवार की रात ही इन सभी निलंबित पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे अंबरनाथ की राजनीति पूरी तरह बदल गई है।

ये भी पढ़ें

सुबह कांग्रेस से निलंबन, रात को थाम लिया भाजपा का दामन- शिंदे सेना को रोकने के लिए बड़ा सियासी खेला
मुंबई
Devendra Fadnavis and Eknath Shinde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 08:04 pm

Published on:

08 Jan 2026 07:57 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा और कांग्रेस के हाथ मिलाने पर शिंदे का झलका दर्द, बोले- कुर्सी के लिए मैं नहीं लड़ता

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे ने किया मेजर ब्लॉक की घोषणा: 10 और 11 जनवरी को 254 लोकल ट्रेनें रद्द, आठ एक्सप्रेस भी प्रभावित

Mumbai Local Ambernath station accident
मुंबई

बस चंद घंटों की बात थी… धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर शोभा डे ने क्यों कही ऐसी बात?

Shobha De on Dharmendra State Funeral
मनोरंजन

पीएम मोदी को लिखा पत्र… ‘धुरंधर’ को लेकर इस बात पर है आपत्ति

dhurndhar Update
बॉलीवुड

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस वीकेंड OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस

नीले ड्रम वाली बेहरम मुस्कान से लेकर बे-उम्र प्यार तक, इस हफ्ते OTT पर मिलेगा खुब सस्पेंस
OTT

अंबरनाथ का बदला लातूर में! 38 निर्दलीयों की एंट्री से भाजपा-कांग्रेस में खलबली, शिंदे ने पलटा पासा

Devendra Fadnavis and Eknath Shinde
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.