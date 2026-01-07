भाजपा ने कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी से मिलाया हाथ, शिंदे सेना बोली- BJP से सवाल पूछा जाना चाहिए…

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद के नतीजे आने के बाद बने समीकरणों ने सबको चौंका दिया है। जहां सत्ता के लिए धुर विरोधी भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ गई है। इस पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस गठबंधन पर सीधा जवाब देने के बजाय गेंद भाजपा नेतृत्व के पाले में डाल दी है। श्रीकांत ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से ही सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया।