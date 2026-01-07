7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

भाजपा ने कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी से मिलाया हाथ, शिंदे सेना बोली- BJP से सवाल पूछा जाना चाहिए…

महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन पर शिवसेना (शिंदे गुट) ने सवाल उठाये है। सांसद श्रीकांत शिंदे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके बारे में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 07, 2026

BJP Congress Owaisi party AIMIM alliance in Maharashtra

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच ठाणे जिले की अंबरनाथ नगर परिषद के नतीजे आने के बाद बने समीकरणों ने सबको चौंका दिया है। जहां सत्ता के लिए धुर विरोधी भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ गई है। इस पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस गठबंधन पर सीधा जवाब देने के बजाय गेंद भाजपा नेतृत्व के पाले में डाल दी है। श्रीकांत ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से ही सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया।

श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना और भाजपा लंबे समय से केंद्र और राज्य में गठबंधन में हैं और स्थानीय स्तर पर भी इस गठबंधन (महायुति) को मजबूत करना हमेशा से उनका लक्ष्य रहा है। अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा-कांग्रेस की साझेदारी पर उन्होंने कहा कि इस विषय में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से ही सवाल किया जाना चाहिए। शिवसेना ने हमेशा विकास को केंद्र में रखकर राजनीति की है और आगे भी यही प्राथमिकता रहेगी।

श्रीकांत ने यह बात अंबरनाथ में भाजपा नेताओं द्वारा हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद कही है।

फडणवीस बोले- कार्रवाई करेंगे

बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ नगर निकायों में चुनाव के बाद भाजपा ने अपने विरोधी दलों कांग्रेस और एआईएमआईएम (AIMIM) के साथ गठबंधन कर लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे गठबंधनों को खारिज करते हुए कहा है कि इसमें शामिल भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्यों साथ आये कट्टर विरोधी?

महाराष्ट्र में पिछले महीने हुए नगर निकाय चुनाव के बाद भाजपा ने अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन किया था। इस गठबंधन को ‘अंबरनाथ विकास अघाड़ी’ नाम दिया गया। इस गठबंधन का मुकाबला महायुति में भाजपा की सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) से था।

इसी तरह, अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और कुछ अन्य दलों के साथ हाथ मिला लिया। भाजपा के इन गठबंधनों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है।

जिसके बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ कहा कि ऐसे गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं है और यह अनुशासन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस या AIMIM से कोई भी गठबंधन स्वीकार्य नहीं है। जिन भाजपा नेताओं ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि राज्य में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन महायुति की सरकार है।

अंबरनाथ में कौन दोस्त, कौन दुश्मन?

अंबरनाथ में शिवसेना 27 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए भाजपा ने कांग्रेस और एनसीपी (अजित पवार) के साथ मिलकर 'अंबरनाथ विकास अघाड़ी' गठबंधन बनाया और बहुमत हासिल कर लिया। इसके बाद भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गईं। हालांकि शिंदे की शिवसेना ने इस गठबंधन को अनैतिक व मौकापरस्ती बताया।

अंबरनाथ शहर एकनाथ शिंदे का मजबूत गढ़ माने जाने वाले ठाणे जिले में है। जो कि शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के कल्याण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अंबरनाथ पहले से ही भाजपा और शिवसेना के बीच राजनीतिक वर्चस्व की कड़ी लड़ाई का गवाह रहा है, जिससे यहां की सियासत हमेशा चर्चा में रहती है।

अकोला में भी अजब-गजब गठबंधन

उधर, अकोला जिले के अकोट में भाजपा ने एआईएमआईएम समेत कई दलों के साथ ‘अकोट विकास मंच’ बनाया। भाजपा को 11 और ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 सीट पर जीत मिली। अन्य दलों के समर्थन से गठबंधन को बहुमत मिल गया और भाजपा की माया धुले मेयर चुनी गईं। जबकि कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाडी विपक्ष की भूमिका में है।

ये भी पढ़ें

‘विलासराव देशमुख की यादें मिटा देंगे’ बयान पर घिरे BJP प्रदेश अध्यक्ष, मांगी माफी, रितेश बोले- हाथ जोड़कर कहता हूं…
मुंबई
Riteish Deshmukh on Ravindra Chavan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Jan 2026 04:56 pm

Published on:

07 Jan 2026 04:37 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा ने कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी से मिलाया हाथ, शिंदे सेना बोली- BJP से सवाल पूछा जाना चाहिए…

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘महाभारत’ में श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले सौरभ जैन का दर्द छलका, सामने आई ये वजह

Saurabh Jain
TV न्यूज

नहीं थे दोनों हाथ… ‘MasterChef India 9’ के ऑडिशन में शख्स ने लूटी महफिल, जज के मुंह में आया पानी!

मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 (सोर्स: X)
बॉलीवुड

काफी तकलीफ में थे…, धर्मेन्द्र की मौत 44 दिन बाद सच्चाई आई सामने

DHARMEDRA
बॉलीवुड

BJP-Congress- AIMIM के गठबंधन को लेकर बड़ा बवाल, भाजपा सीएम बोले- ये तो नियमों का घोर उल्लंघन है

Maharashtra,BJP leaders,Congress alliance,AIMIM,Devendra Fadnavis,Maharashtra politics,
राष्ट्रीय

90% एक्टर असुरक्षित हैं… हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज

90% एक्टर असुरक्षित हैं... हीरामंडी फेम Jason Shah ने कॉपी-पेस्ट को लेकर इंडियन सिनेमा पर कसा तंज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.