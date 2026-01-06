‘विलासराव देशमुख की यादें मिटा देंगे’ बयान पर घिरे BJP प्रदेश अध्यक्ष, मांगी माफी, रितेश बोले- हाथ जोड़कर कहता हूं…

अपने पिता के अपमान पर चुप न रहते हुए अभिनेता रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो साझा किया। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना बेहद शालीनता से अपनी बात रखी। रितेश ने कहा, "मैं दोनों हाथ जोड़कर और ऊपर करके कहता हूं... जो लोग जनता के लिए जीते हैं, उनके नाम लोगों के मन पर कोरे होते हैं। कागज पर लिखा हुआ तो मिटाया जा सकता है, लेकिन जो कोरा हुआ है वह कभी नहीं मिटता। जय महाराष्ट्र!" रितेश का यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया।