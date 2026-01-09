उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

जैसे-जैसे शत्रुघ्न का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ने लगा। जिनमें रीना रॉय सबसे बड़ा नाम था। रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी पर्दे पर आग लगा रही थी और असल जिंदगी में भी उनकी नजदीकियां अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं। पूनम उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थीं, लेकिन शत्रुघ्न का मन भटकने लगा। साल 1973 में उन्होंने अजीब वजह देकर पूनम से ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने कहा, "तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और किसी बेहतर इंसान की हकदार हो, मुझे अकेला छोड़ दो।" असल में, शत्रुघ्न उस वक्त रीना रॉय के करीब आ चुके थे।