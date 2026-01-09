9 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha: शत्रुघ्न सिन्हा की किताब से एक ऐसा किस्सा सामने आया है। जिसे सुनकर लोग भी हैरान हो रहे हैं। उन्होंने इसमें बताया है कि आखिर कैसे वह एक लड़की की तरफ आकर्षित हुए थे। कैसे वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 09, 2026

Shatrughan Sinha lost control when he saw poonam in train he touch her hug her and pull her

शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा

Shatrughan Sinha Love Story: सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा और मां- पूनम सिन्हा के प्यार की मिसाल अक्सर देती नजर आती हैं। कपिल शर्मा के शो में भी सोनाक्षी ने अपने पैरेंट्स की लव स्टोरी पर बात की थी। लेकिन कम ही लोग जानते है कि शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रही है।

उनकी बायोग्राफी 'एनीथिंग बट खामोश' में उनकी निजी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने खुले हैं, जो प्यार, बेवफाई, त्याग और एक अजीबोगरीब 'लव ट्रायंगल' की कहानी बयां करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जिस लड़की से बेइंतेहा प्यार करते थे। वह उनसे उम्र में छोटी थी। वह उन्हें देखते ही अपना कंट्रोल खो बैठे थे। आइये जानते हैं कौन है वो...

शत्रुघ्न सिन्हा जब नहीं कर पाए थे खुद पर कंट्रोल (Shatrughan Sinha Love Story With Poonam Sinha)

यह पूरी कहानी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी 'एनीथिंग बट खामोश' में बताई है। साल 1965 में शत्रुघ्न सिन्हा पटना से मुंबई जा रहे थे। उसी कोच में स्कूल स्टूडेंट पूनम भी अपनी मौसी के सफर कर रही थीं। शत्रुघ्न पहली नजर में ही पूनम की सादगी और खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। उन्होंने देर न करते हुए उनकी मौसी को बातों में उलझाया और अपना एड्रेस भी दे दिया था।

पूनम उस समय बहुत छोटी थीं, इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को उनके दोस्तों ने मजाक में 'क्रेडल स्नैचर' (कम उम्र की लड़की को चाहने वाला) कहना शुरू कर दिया। वह खुद जानते थे कि पूनम काफी छोटी हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा खुद को रोक नहीं पाए और उनके मन में उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने के रोमांटिक ख्याल आने लगे।

जब पूनम बनीं 'मिस यंग इंडिया' (Shatrughan Sinha Wife Poonam Sinha)

ऐसे में वक्त बीता और 1968 में पूनम ने 'मिस यंग इंडिया' का खिताब जीता। उन दिनों ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली लड़कियों के लिए फिल्मों के दरवाजे खुल जाते थे। पूनम को शत्रुघ्न से भी पहले फिल्मों के ऑफर मिले। हालांकि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन प्यार की चिंगारी 1971 की फिल्म 'धरती की गोद में' साथ काम करने के दौरान भड़की।

रीना रॉय के लिए पूनम से किया था ब्रेकअप (Shatrughan Sinha Breakup Poonam Sinha)

जैसे-जैसे शत्रुघ्न का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा, उनका नाम कई हीरोइनों के साथ जुड़ने लगा। जिनमें रीना रॉय सबसे बड़ा नाम था। रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी पर्दे पर आग लगा रही थी और असल जिंदगी में भी उनकी नजदीकियां अखबारों की सुर्खियां बन रही थीं। पूनम उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थीं, लेकिन शत्रुघ्न का मन भटकने लगा। साल 1973 में उन्होंने अजीब वजह देकर पूनम से ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने कहा, "तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो और किसी बेहतर इंसान की हकदार हो, मुझे अकेला छोड़ दो।" असल में, शत्रुघ्न उस वक्त रीना रॉय के करीब आ चुके थे।

शादी से 2 दिन पहले रीना रॉय के साथ थे शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha Reena Roy)

रीना रॉय के साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी शत्रुघ्न सिन्हा के मन में पूनम के लिए हमेशा फीलिंग्स रहीं। शत्रुघ्न ने स्वीकार किया है कि उस समय उनकी समस्या यह नहीं थी कि "किससे शादी करूं", बल्कि यह थी कि "किससे शादी न करूं।" पूनम और रीना, दोनों ने ही उन्हें शादी का अल्टीमेटम दे दिया था।

शादी का फैसला लेने का समय आया तो शत्रुघ्न ने अपनी मां के दबाव में पूनम को चुना। लेकिन दिलचस्प और हैरान करने वाला वाकया उनकी शादी से ठीक दो दिन पहले का है। जब मुंबई में शादी की तैयारियां चल रही थीं, शत्रुघ्न लंदन में रीना रॉय के साथ एक स्टेज शो कर रहे थे। शो के दौरान जब म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणजी-आनंदजी ने घोषणा कर दी थी कि शत्रुघ्न अपनी 'प्रेमिका' (पूनम) से शादी करने जा रहे हैं, तब रीना रॉय बगल में ही खड़ी थीं और खामोशी से नीचे देख रही थीं।

अपनी ही शादी में देर से पहुंचे थे शत्रुघ्न सिन्हा

शत्रुघ्न सिन्हा ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि वह आखिरी पल तक शादी से पीछे हटना चाहते थे। वह लंदन से आखिरी फ्लाइट पकड़कर किसी तरह मुंबई पहुंचे और 9 जुलाई 1980 को अपनी ही शादी में 3 घंटे की देरी से पहुंचे थे। पूनम बेहद परेशान थीं, उन्हें लगा कि 'शॉटगन' शायद अब नहीं आएंगे।

शादी के बाद भी करीब 7 साल तक रीना और शत्रुघ्न के मिलने की खबरें आती रहीं, जिसे एक्टर ने खुद भी स्वीकार किया था, लेकिन बाद में एक्टर ने सब खत्म कर अपने परिवार पर ध्यान देना सही समझा।

Published on:

09 Jan 2026 02:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

