मुंबई में भाजपा ने चलाया ऑपरेशन ‘क्लीन’, कई दिग्गज और बड़े नेता समेत 26 लोग पार्टी से बाहर

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। जहां 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच, बगावत करने वाले नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी कार्रवाई की है। आगामी 15 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले मुंबई बीजेपी ने अनुशासनहीनता और पक्ष-विरोधी गतिविधियों के आरोप में 26 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।