9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

चुनाव रोकते हैं… भाजपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नामांकन खारिज करने का फैसला पलटा

Bombay High Court : बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि 15 जनवरी को प्रस्तावित वार्ड 17ए के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई जाये।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 09, 2026

Bombay High Court Justice Chandrashekhar

बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर (Photo: IANS)

महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगरपालिका चुनावों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी प्रत्याशी धुंआधार प्रचार में जुटे हैं। इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) चुनाव को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने वाशी के वार्ड 17ए में होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला भाजपा उम्मीदवार नीलेश भोजने का नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आया।

क्या है पूरा मामला?

भाजपा नेता नीलेश भोजने ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड-17A से पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) ने 31 दिसंबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द करने का आधार महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी)  को बनाया गया था, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी उम्मीदवार या उसके परिवार के पास कोई अवैध निर्माण है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। इस फैसले को चुनौती देते हुए भोजने ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।    

हाईकोर्ट ने चुनाव पर लगाई रोक

मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने निर्वाचन अधिकारी के इस फैसले को 'शक्तियों का अवैध और मनमाना प्रयोग' बताया। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को प्रथम दृष्टया सही माना कि धारा 10(1डी) मुख्य रूप से मौजूदा पार्षदों पर लागू होती है, न कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर। नामांकन रद्द करने के लिए जो आधार दिए गए, वे कानूनी रूप से इस मामले पर लागू नहीं होते।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

इस वार्ड में मतदान 15 जनवरी को प्रस्तावित था, जिस पर अब कोर्ट की रोक लग गई है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार (9 जनवरी) को होगी।

नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गरमाया हुआ है। सभी वार्डों के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों (Nomination Papers) की जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 956 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिनमें से 839 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 117 आवेदनों को खारिज कर दिया गया। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार को मिली इस राहत ने चुनाव अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 01:32 pm

Published on:

09 Jan 2026 01:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / चुनाव रोकते हैं… भाजपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नामांकन खारिज करने का फैसला पलटा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

उन्हें छूने, गले लगाने, अपनी ओर खींचने… जब खुद से छोटी लड़की को देख कंट्रोल खो बैठे थे शत्रुघ्न सिन्हा

Shatrughan Sinha lost control when he saw poonam in train he touch her hug her and pull her
बॉलीवुड

मुंबई में भाजपा ने चलाया ऑपरेशन ‘क्लीन’, कई दिग्गज और बड़े नेता समेत 26 लोग पार्टी से बाहर

Devendra Fadnavis BJP Politics
मुंबई

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे…Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही ये बात

डायरेक्टर्स बेकार लगने लगे...Toxic के टीजर से हैरान हुआ यह बोल्ड और कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर कही यह बात
बॉलीवुड

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस

तलाक के बाद चहल और धनश्री की साथ मौजूदगी ने उड़ाई नींद! फैंस में बना सस्पेंस
बॉलीवुड

95% मर्द चाहते है कि…नीना गुप्ता ने बताया शादी से 2 दिन पहले टूटी थी उनकी सगाई, किया बड़ा खुलासा

Neena Gupta was ditched by fiance 2 days before their wedding said 95% of men want this
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.