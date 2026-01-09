चुनाव रोकते हैं… भाजपा प्रत्याशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नामांकन खारिज करने का फैसला पलटा

भाजपा नेता नीलेश भोजने ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड-17A से पार्षद पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) ने 31 दिसंबर को उनका नामांकन रद्द कर दिया। नामांकन रद्द करने का आधार महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) को बनाया गया था, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी उम्मीदवार या उसके परिवार के पास कोई अवैध निर्माण है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। इस फैसले को चुनौती देते हुए भोजने ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।