DA Hike: महाराष्ट्र सरकार का कर्मचारियों को होली का तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया, एरियर का भी ऐलान

महाराष्ट्र के वित्त राज्य मंत्री आशीष जायसवाल ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और अन्य पात्र कर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। इस वृद्धि के बाद अब राज्य में डीए की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है। सरकार का यह फैसला जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में सीधा लाभ दिखाई देगा।