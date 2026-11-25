Gujarat Crime News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक परिवार के छह सदस्यों का अपहरण कर उन्हें गुजरात के सूरत जिले में नहर में फेंकने की दिल दहला देने वाली वारदात में बड़ा खुलासा हुआ है। इस घटना में दंपति और उनकी नौ वर्षीय बेटी की मौत हो गई है, जबकि दो बच्चे अभी भी लापता हैं। परिवार के 13 वर्षीय बेटे करण ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिससे इस जघन्य अपराध का खुलासा हो सका। पुलिस के मुताबिक, इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पीड़ित परिवार को पहले से जानते थे।