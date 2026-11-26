रोहित पवार ने दावा किया कि अजित पवार का अधिकारियों पर मजबूत नियंत्रण था और महायुति सरकार बनने से पहले अधिकारी उनके निर्देशों के मुताबिक काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ अजित पवार के जाने के बाद पुणे के पुलिस आयुक्त समेत अधिकारी बीजेपी नेताओं, खासकर मुख्यमंत्री की बात अधिक सुनते हैं। रोहित पवार ने कहा कि इससे पुणे की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार की मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि वह मौजूदा समय में पुणे की पालकमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनका कहना सिर्फ इतना था कि अधिकारियों को पालकमंत्री की बात सुनने के लिए कहा जाना चाहिए और सुनेत्रा पवार को काम करने के लिए पर्याप्त ताकत दी जानी चाहिए।