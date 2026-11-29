Maharashtra Politics: वंचित बहुजन आघाड़ी (VBA) के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) से जुड़े विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि इन विधेयकों को दोबारा संसद में लाने के पीछे केंद्र सरकार पर विदेशी दबाव है। अंबेडकर ने इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पर भी निशाना साधते हुए दावा किया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम शरद पवार की पार्टी का मालिक है। उन्होंने कहा कि वह 1990 से ही एनसीपी को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करते आ रहे हैं।