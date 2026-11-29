Daddy Cool song Siddharth Anand: शाहरुख खान और करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘किंग’ (King) के गाने ‘डैडी कूल’ (Daddy Cool) को मिल रही प्रतिक्रियाओं के बीच निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने साफ किया है कि गाने का पूरा वर्जन सिनेमाघरों में ही देखने को मिलेगा। बता दें, शुक्रवार को रिलीज हुआ ‘डैडी कूल’ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसी बीच फिल्म की लंबाई, ट्रेलर की संभावित तारीख और रिलीज को लेकर भी नई चर्चाएं सामने आई हैं।