Minor Girl Missing Case: बच्चों में मोबाइल फोन की बढ़ती लत और इसके लिए की जाने वाली जिद अब माता-पिता के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड तालुका के बोर्ली गांव में ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। माता-पिता ने मोबाइल फोन खरीदकर देने से इनकार किया तो 15 साल 11 महीने की एक नाबालिग लड़की ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रच दी। वह घर से कहीं बाहर नहीं गई थी, बल्कि घर की अलमारी में कपड़ों के पीछे छिपकर बैठी थी। रेवदंडा पुलिस की सतर्कता से लड़की सुरक्षित मिल गई और पूरे मामले का खुलासा हुआ।