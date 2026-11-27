जयश्री राजे ने रोते हुए कहा, "मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे सोने जैसे बच्चे को लाकर मुझे वापस दे दो। प्रशासन से मेरी बस इतनी ही विनती है। मेरा बच्चा वापस ला दो। उसका कोई दोष नहीं था। जिसने मेरे बच्चे की जान ली है, उस टेम्पो चालक को छोड़ना मत। उसने मेरे बच्चे की जान ले ली। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। अगर मेरा बच्चा वापस नहीं आया तो मेरी जान चली जाएगी। मैं अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही हूं।"