Maharashtra Family Murder Case: गुजरात के सूरत जिले में महाराष्ट्र के एक ही परिवार के छह सदस्यों को अगवा कर नहर में फेंकने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जलगांव जिले के रहने वाले दयानंद उर्फ खांड्यो संभाजी भदाने (34) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के जलगांव जिले की पारोला तहसील के मंगरुल गांव में उसके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार किया। बुधवार को उसे बारडोली की अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे आठ दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।