Pune Cyber Fraud: पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में साइबर ठगी के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए नए-नए तरीके अपनाते हुए एक कारोबारी से 30 लाख रुपये और 82 साल के बुजुर्ग से 24 लाख 64 हजार रुपये ठग लिए। एक मामले में ठगों ने कंपनी के मालिक के मोबाइल नंबर का क्लोन बनाकर फर्जी व्हाट्सएप (WhatsApp) मैसेज भेजा, जबकि दूसरे मामले में विदेशी करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग में निवेश का लालच देकर बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।