Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में आगामी 5 दिन वेदर रहेगा शुष्क

सीकर। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर होने के साथ ही अंचल में मौसम साफ हो गया। मौसम केन्द्रों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान को छोड़कर सीकर जिले में तीन-चार दिन मौसम शुष्क रहेगा। सीकर में मंगलवार सुबह से मौसम साफ रहा। दोपहर में तेज धूप के कारण दिन के तापमान में करीब एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई। शाम को हवाएं नहीं चलने से मौसम सुहाना रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया।