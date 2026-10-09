Railway News: श्रीमहावीर जी और कैला देवी मेले के श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात, भरतपुर तक चलेगी जयपुर-बयाना एक्सप्रेस

त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अयोध्या कैंट-साबरमती आरक्षित स्पेशल ट्रेन (04250) का एक ट्रिप संचालित करेगा। यह ट्रेन 9 अक्टूबर को अयोध्या कैंट से शाम 6:20 बजे रवाना होकर 10 अक्टूबर को शाम 7 बजे साबरमती पहुंचेगी। रास्ते में लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, आगरा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मारवाड़ जंक्शन, फालना, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा में ठहराव होगा। ट्रेन में कुल 19 डिब्बे होंगे, जिनमें 9 थर्ड AC, 3 थर्ड AC इकोनॉमी, एक सेकंड AC, दो स्लीपर, दो सामान्य श्रेणी और दो पावरकार शामिल हैं।