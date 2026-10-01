Good News: त्योहारी और अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने दिए “दो तोहफे”

Train News Today: जयपुर। त्योहारी और अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। दिल्ली-रींगस-दिल्ली के बीच अनारक्षित स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जाएगा। वहीं जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस में वातानुकूलित श्रेणी के दो अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है।