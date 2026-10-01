Scholarship: राजस्थान में छात्रवृत्ति और स्कूटी योजनाओं के आवेदन शुरू, 30 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

इन योजनाओं में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विद्या/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना शामिल हैं। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत विभिन्न वर्गों की पात्र छात्राओं को लाभ दिया जाएगा।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए सामान्य वर्ग की आर्थिक रूप से पिछड़ी छात्राएं,अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राएं पात्र श्रेणियों में शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति की 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदाय की छात्राओं के लिए भी प्रावधान है।