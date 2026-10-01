अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस: उम्र बढ़ी तो क्या, हुनर नहीं थमा; जयपुर के बुजुर्गों की ये कहानियां देंगी नई प्रेरणा

जयपुर. उम्र के साथ भले ही शरीर की कार्य क्षमता भले ही धीमी पड़ जाए, लेकिन कुछ करते रहने का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं होता। कोई चार दशक से अधिक समय से कैमरे के जरिए जिंदगी के रंगों को तस्वीरों में उतार रहा है, तो कोई सातवीं पीढ़ी तक चली आ रही पुरानी कला को सहेजने में जुटा है। इनके लिए काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि अपने कौशल के जरिए खुद को सक्रिय रखने का जरिया भी है। कोई घर चलाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई अपने काम के जरिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है।