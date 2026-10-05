Air Cargo: राजस्थान के निर्यात को मिलेगी नई उड़ान, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के विस्तार से कारोबार बढ़ने की उम्मीद

Air Cargo Complex:जयपुर। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निर्यात क्षेत्र के लिए जयपुर से बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी राजसिको की ओर से संचालित जयपुर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स ने सितंबर 2026 में अपने 1979 में स्थापना के बाद अब तक का सबसे बड़ा मासिक वित्तीय कारोबार दर्ज किया है। सितंबर में कॉम्प्लेक्स का वित्तीय कारोबार 1.93 करोड़ रुपए पहुंच गया। यह किसी एक महीने में दर्ज किया गया अब तक का सर्वाधिक कारोबार है।