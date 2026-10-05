E Auction: उद्योग लगाने से लेकर अस्पताल और पेट्रोल पंप तक, रीको के 500+ भूखंडों पर निवेश का मौका

RIICO: जयपुर। राजस्थान में नए उद्योग और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहे निवेशकों के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 500 से अधिक भूखंड ई-नीलामी के लिए उपलब्ध कराए हैं। खास बात यह है कि इन भूखंडों में केवल उद्योगों के लिए जमीन ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों, लॉजिस्टिक्स, आवासीय परियोजनाओं, अस्पताल, स्कूल, पेट्रोल पंप और अन्य सुविधाओं के लिए भी भूखंड शामिल हैं।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन और धरोहर राशि (ईएमडी) जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संबंधित ई-नीलामियों के लिए ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथियां 13 और 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई हैं। ऐसे में निवेशकों के पास निर्धारित समय सीमा में आवेदन कर औद्योगिक एवं व्यावसायिक भूखंड हासिल करने का अवसर है।