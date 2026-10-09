Weather Update: राजस्थान में 10, 11,13 व 14 अक्टूबर को बदलेगा मौसम, 6 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Rain Alert: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 और 11 अक्टूबर को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।