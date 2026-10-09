Weather Update: राजस्थान में 10, 11,13 व 14 अक्टूबर को बदलेगा मौसम, 6 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Photo AI
Rain Alert: राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 10 और 11 अक्टूबर को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में एक परिसंचरण तंत्र विकसित होने की प्रबल संभावना है। इसके प्रभाव से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं सहित आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है।
दैनिक वर्षा पूर्वानुमान के मुताबिक, 10 अक्टूबर को जयपुर संभाग और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। 11 अक्टूबर को भी दोनों संभागों के कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं, 13 और 14 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं।
बारिश के साथ तेज हवाएं चलने और गरज-चमक की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। किसानों को भी मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखनी चाहिए, विशेषकर खुले में रखी फसलों, कृषि उपज और अन्य सामान को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।
मौसम विभाग के अनुसार, 9 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 12 अक्टूबर को भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। इसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। 15 अक्टूबर को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में 10 और 11 अक्टूबर को उत्तर-पश्चिमी जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है, जबकि प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम सामान्यतः शुष्क रह सकता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग