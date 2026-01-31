31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

HIV Cause: सिर की खुजली को न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी! अभी जानें डैंड्रफ और HIV का संबंध

HIV Cause: क्या आप भी सिर में होने वाली खुजली और सफेद पपड़ी को सामान्य डैंड्रफ मानकर केवल एंटी-डैंड्रफ शैंपू इस्तेमाल करते हैं तो गौर करें, मेडिकल साइंस का साफ कहना है कि लंबे समय तक सिर का डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस आपके शरीर में HIV संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 31, 2026

HIV Cause

HIV Cause (image- gemini)

HIV Cause: HIV जैसी बीमारी का नाम सुनते ही अक्सर लोग असहज महसूस करने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि यह बीमारी होना कोई पाप है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बीमारी की तरह यह भी एक शारीरिक अवस्था है। क्या आपको पता है कि आपके सिर में होने वाला डैंड्रफ आपको HIV की पहचान करने में मदद कर सकता है? यह बात पूरी तरह सत्य है कि जिसे हम सामान्य डैंड्रफ समझते हैं, वह मेडिकल भाषा में 'सेबोरिक डर्मेटाइटिस' कहलाता है और यह HIV संक्रमण का एक बड़ा संकेत हो सकता है।

हाल ही में डॉक्टर फहद इम्तिआज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर बताया कि उनकी ओपीडी में एक मरीज आया, जिसे सिर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की समस्या थी। शुरुआत में उसे सामान्य दवा देकर भेज दिया गया, लेकिन जब आराम नहीं मिला और मरीज दोबारा आया, तो उसके टेस्ट किए गए। टेस्ट में वह मरीज HIV पॉजिटिव पाया गया। आइए जानते हैं कि डैंड्रफ और HIV का क्या संबंध है, कौन सा डैंड्रफ गंभीर होता है और इससे बचने के लिए क्या करें।

डैंड्रफ और HIV का क्या संबंध है? (Scalp Psoriasis)

HIV वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम (CD4 सेल्स) पर हमला करता है। जैसे-जैसे शरीर की इम्युनिटी कम होती है, हमारा शरीर 'मालासेज़िया' (Malassezia) नामक फंगस से लड़ने की क्षमता खो देता है। यही फंगस 'सेबोरिक डर्मेटाइटिस' का कारण बनता है। यानी डैंड्रफ खुद HIV पैदा नहीं करता, बल्कि HIV होने के कारण शरीर में डैंड्रफ की यह गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है।

कौन से लक्षणों वाला डैंड्रफ गंभीर होता है?(HIV Symptoms)

  • एंटी-डैंड्रफ इलाज के बाद भी बार-बार डैंड्रफ वापस आना।
  • सिर के साथ-साथ भौहों, नाक के किनारों और कानों के पीछे भी डैंड्रफ होना।
  • खोपड़ी की त्वचा का अत्यधिक लाल होना और उसमें जलन या दर्द होना।
  • डैंड्रफ की सफेद पपड़ी की जगह मोटी पीली पपड़ी जमना।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?(HIV Warning Signs)

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, उनमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस मात्र 3 से 5% तक देखा जाता है। इसके विपरीत, HIV पॉजिटिव लोगों में यह दर 85 से 90% तक होती है। इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का डैंड्रफ सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे समय रहते HIV की जांच करवा लेनी चाहिए। हालांकि, हर डैंड्रफ का मतलब HIV नहीं होता, यह अन्य फंगल इंफेक्शन या तनाव के कारण भी हो सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं, बल्कि इस बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें

Nipah Virus High Alert: वहम या हकीकत? भारत के बाद किन देशों में जारी हुआ अलर्ट, आखिर पहली बार कहां से शुरू हुआ मौत का वायरस?
स्वास्थ्य
nipah virus high alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

31 Jan 2026 10:42 am

Hindi News / Health / HIV Cause: सिर की खुजली को न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी! अभी जानें डैंड्रफ और HIV का संबंध
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Kidney Disease: बिना दर्द के भी हो सकती है पथरी! किडनी फेलियर तक पहुंचा सकती है ये गलती

kidney disease
स्वास्थ्य

Measles Outbreak: आगरा में खसरे की दस्तक! 11 हजार बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

measles outbreak
स्वास्थ्य

Cryptic Pregnancy: महिला को पता भी नहीं चला और हो गई डिलीवरी! बिना किसी संकेत के 9 महीने की प्रेग्नेंसी, जानिए कैसे होता है ऐसा

Cryptic Pregnancy
स्वास्थ्य

Brain Health: युवाओं को जकड़ रहा मानसिक विकार, 60% मामले 35 वर्ष से कम उम्र में

Brain Health
स्वास्थ्य

Menstrual Hygiene: जानलेवा हो सकती है ये लापरवाही! सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्यों जरूरी है पीरियड्स में सही पैड और साफ टॉयलेट

Menstrual Hygiene
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.