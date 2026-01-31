HIV Cause: सिर की खुजली को न करें नजरअंदाज, हो सकती है ये खतरनाक बीमारी! अभी जानें डैंड्रफ और HIV का संबंध

HIV Cause: HIV जैसी बीमारी का नाम सुनते ही अक्सर लोग असहज महसूस करने लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि यह बीमारी होना कोई पाप है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बीमारी की तरह यह भी एक शारीरिक अवस्था है। क्या आपको पता है कि आपके सिर में होने वाला डैंड्रफ आपको HIV की पहचान करने में मदद कर सकता है? यह बात पूरी तरह सत्य है कि जिसे हम सामान्य डैंड्रफ समझते हैं, वह मेडिकल भाषा में 'सेबोरिक डर्मेटाइटिस' कहलाता है और यह HIV संक्रमण का एक बड़ा संकेत हो सकता है।