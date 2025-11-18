Patrika LogoSwitch to English

पहले 4 साल के बच्चे, फिर मां को भी हुआ कैंसर, महिला बोली- दिल टूट जाता है देखकर, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा…

ब्रिटेन में एक चार साल के बच्चे को अचानक चलने में परेशानी हुई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक दुर्लभ ब्रेन कैंसर है।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 18, 2025

मां निकी और नन्हा बच्चा। फोटो- (The Daily Mail)

ब्रिटेन में एक चार साल का नन्हा बच्चा अचानक एक दिन थोड़ा लड़खड़ाकर चलने लगा। उसके माता-पिता भागकर अस्पताल पहुंचे। पहले उन्हें शक था कि बच्चे को कान का संक्रमण हो सकता है, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे को एक दुर्लभ ब्रेन कैंसर है।

बच्चे की बीमारी के बारे में सुनने के बाद माता-पिता सन्न रह गए। हालांकि, परिवार एक सदमे को झेल नहीं पाया था कि कुछ दिन बाद उन्हें दूसरा झटका भी लगा। बच्चे की मां निकी के बारे में भी पता चला कि वह कैंसर से जूझ रही है।

अप्रैल में चला था बीमारी का पता

अप्रैल में बच्चे को ग्रुप 3 लार्ज सेल एनाप्लास्टिक मेडुलोब्लास्टोमा होने का पता चला था, जो बच्चों में पाए जाने वाले सबसे आम घातक ब्रेन ट्यूमर का एक अत्यंत दुर्लभ उपप्रकार है।

तब से वह ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट की देखरेख में है, जहां एक बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए उसका 10 घंटे का ऑपरेशन हुआ और साथ ही महीनों तक गहन उपचार भी चला।

कहां रहता है परिवार?

यह परिवार हर्टफोर्डशायर के बुशी में रहता है। बच्चे की बीमारी का पता चलने के कुछ ही हफ्ते बाद टेस्ट से यह मालूम हुआ कि मां निकी को थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। निकी के तीन बच्चे हैं। जिसमें दो बेटियां और एक बेटा है। स्तन कैंसर को लेकर निकी की सर्जरी भी हो चुकी है और अब वह कीमोथेरेपी ले रही है।

फिलहाल पति-पत्नी का पूरा ध्यान बच्चे पर है। इस बीच, पेनसिल्वेनिया के हर्षे स्थित पेन स्टेट चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल ने परिवार को बड़ी राहत दी है, जिसने डीएमएफओ दवाओं का उपयोग करके नन्हें बच्चे को एक नए परीक्षण के लिए स्वीकार कर लिया है। जिससे बीमारी दूर होने की संभावना है।

माता पिता को इलाज के लिए मिली मदद

डीएफएमओ उच्च-जोखिम वाले कैंसर से पीड़ित बच्चों में रोगमुक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए बेहद आशाजनक साबित हुआ है। बच्चे के माता-पिता नील और निकी ने पिछले हफ्ते एक GoFundMe लॉन्च किया।

जिसके जरिए अब तक बच्चे के इलाज, यात्रा और आवास के खर्च के लिए दो लाख से अधिक यूरो जुटा लिए गए हैं। अब वे भविष्य में बच्चे को आवश्यक चिकित्सा उपचारों की लागत को पूरा करने के लिए और अधिक राशि जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

मां ने कहा- पहले 'चुलबुला' बच्चा था

डेली मेल से बात करते हुए, निकी ने कहा कि वह उन लोगों की उदारता से 'हैरान' हैं जिन्होंने अब तक उनके फंडरेजर में दान दिया है। सिर्फ सात महीने पहले की बात है कि उनका आमतौर पर 'चुलबुला' बच्चा, जिसमें कोई और लक्षण नहीं दिखे थे, अचानक चलते समय 'थोड़ा लड़खड़ाने' लगा।

निकी ने पहले सोचा कि शायद उसे कान में संक्रमण या वायरल के बाद के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन जब एक सामान्य चिकित्सक ने उन्हें उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहा, तो उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा। एमआरआई से पता चला कि बच्चे के मस्तिष्क के आसपास तरल पदार्थ था और लगभग 5 सेमी का एक बड़ा असामान्य पिंड था।

48 घंटों के भीतर बिगड़ गई हालत

48 घंटों के भीतर, बच्चे की हालत बिगड़ गई और वह बीमार रहने लगा, चलने या बैठने में असमर्थ था और उसे बहुत नींद आ रही थी।

अपने लक्षणों के शुरू होने के सिर्फ पांच दिन बाद, बच्चे का ग्रेट ऑरमंड स्ट्रीट में ट्यूमर निकालने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चला, जहां उसके माता-पिता को यह खबर दी गई कि उसे न केवल एक दुर्लभ ब्रेन कैंसर है, बल्कि यह बेहद गंभीर भी है।

ब्रिटेन में हर साल केवल 52 बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा का निदान होता है। उनमें से भी मुट्ठी भर बच्चों में ही इस दुर्लभ उपप्रकार पाया जाता है। तब से वह यूसीएल अस्पताल में कीमोथेरेपी और प्रोटॉन बीम रेडियोथेरेपी की गहन चिकित्सा से गुजर रहा है।

बच्चे की हालत में सुधार

हालांकि, अब डॉक्टरों ने प्रगति देखी है, कैंसर सेल्स बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों तक फैल रहे हैं, जबकि बच्चे को अपने शरीर पर भयानक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

निकी सात साल की बेटियों ताल्या और दस साल की एला की मां भी है। उन्होंने कहा- उसकी रेडियोथेरेपी के कारण उसे छह हफ्तों तक हर दिन सुलाना पड़ा और इस बीच उसकी हालत भी खराब रही।

मां ने बताया- बच्चे के सारे बाल झड़ गए हैं

कीमोथेरेपी ने उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित किया, इसलिए उसे केवल संक्रमण ही होता रहा और उसे एंटीबायोटिक्स और रक्त आधान की आवश्यकता पड़ी, ताकि उसका शरीर इतना ठीक हो सके कि वह अगला उपचार ले सके।

मां निकी ने बताया- बच्चे के सारे बाल झड़ गए हैं, उसे बीमारी और थकान, सुनने की क्षमता में कमी और आंतों में सूजन है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ऐसा होने पर उसे चार अलग-अलग प्रकार की IV एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ी।

बच्चे को दाद भी हुआ और फिर उसे त्वचा का संक्रमण भी हुआ और इन सबके लिए उसे दवा लेनी पड़ी। किसी भी तापमान पर, उसे कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इससे लड़ने की कोई प्रतिरक्षा नहीं है और इससे सेप्सिस हो सकता है।

हालांकि यूके में उसके इलाज से बच्चे को आराम मिला है, लेकिन डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उसके आक्रामक प्रकार के कैंसर को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है - लेकिन निकी महीनों से इस बात पर शोध कर रही है कि उनके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं और उसने अमेरिका और यूरोप के अस्पतालों से संपर्क किया है।

परिवार को बार-बार जाना पड़ेगा अमेरिका

मां ने बताया कि यूके में इलाज के लिए बच्चे को कीमोथेरेपी की बहुत ज्यादा खुराक लेनी होती है, लेकिन वे आपको केवल एक सीमित मात्रा ही दे सकते हैं, क्योंकि यह इतनी जहरीली हो जाती है कि नुकसान कम नहीं होता।

जब तक बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं होता, परिवार हर तीन महीने में एक हफ्ते के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहा है, जहां पेन स्टेट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा। उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और ब्रिटेन के डॉक्टरों के बीच उसकी चिकित्सा देखभाल का समन्वय हो सकेगा, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हुआ, तो बच्चा हर महीने वहां जाएगा।

मुश्किल से बोलते या चलते हुए देखते हैं

निकी ने आगे कहा- यह वाकई बिल्कुल भी आसान नहीं है, खासकर जब उसकी तबियत खराब रही हो और हम उसे बिस्तर पर लेटे हुए, मुश्किल से बोलते या हिलते-डुलते देखते हों। यह दिल तोड़ने वाला है।

इस समय परिवार की चिंताओं में और इजाफा करते हुए, निकी को यह जानकर सदमा लगा कि उसे भी कैंसर है। दोनों के एक जैसे दौर से गुजरने का भयावह संयोग निकी को समझ आ गया है, लेकिन वह कहती है कि उसकी प्राथमिकता बच्चे का ठीक होना है।

मां ने कहा- अगले हफ्ते हम दोनों की कीमोथेरेपी होनी है

निकी ने कहा- अगले हफ्ते, हम दोनों की कीमोथेरेपी होनी है, यह सोचकर दिल दहल उठता है। हम बस जैसे तैसे एक एक दिन काट रहे हैं। नील हमारी और लड़कियों की बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है, साथ ही काम पर भी जा रहा है।

मां ने कहा- फिलहाल हम बच्चे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं। हम उससे बहुत प्यार करते हैं, वह हमारे लिए सब कुछ है। हम बस उसे वह सर्वश्रेष्ठ अवसर देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं जिसका वह हकदार है।

संबंधित विषय:

स्तन कैंसर

Cancer

Updated on:

18 Nov 2025 10:18 am

Published on:

18 Nov 2025 10:17 am

Hindi News / World / पहले 4 साल के बच्चे, फिर मां को भी हुआ कैंसर, महिला बोली- दिल टूट जाता है देखकर, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा…

राष्ट्रीय
