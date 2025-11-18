पहले 4 साल के बच्चे, फिर मां को भी हुआ कैंसर, महिला बोली- दिल टूट जाता है देखकर, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा…

हालांकि यूके में उसके इलाज से बच्चे को आराम मिला है, लेकिन डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि उसके आक्रामक प्रकार के कैंसर को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है - लेकिन निकी महीनों से इस बात पर शोध कर रही है कि उनके लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं और उसने अमेरिका और यूरोप के अस्पतालों से संपर्क किया है।