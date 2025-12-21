21 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

Viral Video: ऑनलाइन आया 'Security Guard' वाला केक, बर्थडे मैसेज देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Viral News: जोमैटो से बर्थडे केक मंगाना महिला के लिए तब यादगार बन गया, जब बेकरी ने डिलीवरी निर्देश को ही केक का मैसेज बना दिया।

भारत

image

MI Zahir

Dec 21, 2025

Zomato Delivery

महिला ने जोमैटो से बर्थडे केक मंगाया तो गार्ड का मैसेज केक पर लिखा हुआ मिला। (फोटो: Instagram/ nakshatra_4844)

Zomato Delivery: आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा ने हमारे लिए आसानियां तो पैदा कर दी हैं, लेकिन कभी-कभी जरा सा 'कम्युनिकेशन गैप' ऐसे मज़ेदार मोड़ ले आता है कि वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। अब क्रिसमस, बर्थडे या न्यू ईयर का ऑनलाइन केक (Zomato Delivery) मंगवाएं तो याद रखें कि आपका निर्देश ही कहीं केक पर लिखा हुआ न मिल जाए। हाल ही में एक ऐसा ही रोचक और हास्यास्पद मामला सामने आया है, जहां एक महिला के जन्मदिन पर आए केक ने मेहमानों को बधाई देने के बजाय कुछ ऐसा लिख दिया (Zomato Cake Fail) कि सब दंग रह गए।

आखिर क्या है पूरा मामला ? (Viral Birthday Video)

अक्सर जब हम ज़ोमैटो (Zomato) या स्विगी जैसे ऐप से ऑर्डर करते हैं, तो डिलीवरी एजेंट के लिए कुछ निर्देश (Instructions) लिखते हैं—जैसे 'कॉल न करें' या 'गेट पर छोड़ दें'। इस मामले में, एक महिला की सहेली ने उसके जन्मदिन के लिए ऑनलाइन केक ऑर्डर किया। सहेली ने सुरक्षा कारणों या सुविधा के लिए ऐप के 'डिलीवरी इंस्ट्रक्शन' वाले कॉलम में लिखा था, "Leave it at the Security Check Center" (इसे सुरक्षा गार्ड के पास छोड़ दें)।

निर्देश को समझ लिया 'बर्थडे मैसेज'

हैरानी की बात तब हुई जब केक घर पहुंचा। बेकरी कर्मचारी ने इस निर्देश को डिलीवरी बॉय के लिए समझने के बजाय केक पर लिखा जाने वाला 'बर्थडे मैसेज' समझ लिया। नतीजा यह हुआ कि सुंदर फ्रॉस्टिंग वाले केक पर "Happy Birthday" की जगह बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था— "सुरक्षा चेक सेंटर पर छोड़ दें।"

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रिएक्शन

महिला ने इस मज़ेदार पल का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही केक का डिब्बा खुलता है, महिला पहले तो चौंक जाती है और फिर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। उसके दोस्त भी इस अजीबोगरीब मैसेज को देखकर ठहाके लगाने लगते हैं। वीडियो के कैप्शन में महिला ने मज़ाक में लिखा, "आज मेरा जन्मदिन था और केक वाले ने निर्देश को ही मैसेज बना दिया!"

इंटरनेट पर आई कमेंट्स की बाढ़

यह वीडियो वायरल होते ही नेटिज़न्स ने अपने पुराने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए। कमेंट सेक्शन में लोग अपनी ऐसी ही आपबीती बता रहे हैं:

केस 1: कोटेशन मार्क्स के साथ पूरा वाक्य एक यूजर ने बताया कि उन्होंने 'हैप्पी बर्थडे मॉम' लिखने को कहा था, लेकिन बेकरी ने केक पर कोटेशन मार्क्स और कोष्ठक के साथ पूरा वाक्य ही लिख दिया।

केस 2: केक पर लिखा 'सावधानी से संभालें' एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि उन्होंने निर्देश दिया था 'Handle with care' (सावधानी से संभालें), और उनके केक पर यही संदेश फ्रॉस्टिंग से लिखा हुआ आ गया।

केस 3: केक पर लिख दिया "मेरी बहन" एक यूजर ने बताया कि बहन की एनिवर्सरी पर उन्होंने निर्देश में 'सिस्टर' शब्द का इस्तेमाल किया था, तो बेकरी वाले ने सीधे "मेरी बहन" लिखकर भेज दिया।

आखिर क्यों होती हैं ऐसी गलतियां ?

डिजिटल ऑर्डरिंग के दौर में अक्सर बेकरी के कर्मचारी जल्दबाजी में होते हैं। कई बार उनसे ऐप का इंटरफ़ेस समझने में गलती हो जाती है या ऑटोमेटेड सिस्टम निर्देशों को सीधे प्रिंटिंग सेक्शन में भेज देते हैं। हालांकि ये गलतियां ग्राहक का मूड खराब कर सकती हैं, लेकिन इस मामले में महिला और उसके दोस्तों ने इसे एक सुखद और यादगार मज़ाक के रूप में लिया।

कॉमन सेंस का कोई विकल्प नहीं

बहरहाल, यह घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो जाए, मानवीय समझ (Common Sense) का कोई विकल्प नहीं है। अगली बार अगर आप भी केक ऑर्डर करें, तो 'मैसेज' और 'निर्देश' वाले कॉलम को दोबारा चेक करना न भूलें, वरना आपके केक पर भी कोई 'डिलीवरी इंस्ट्रक्शन' लिखा हुआ मिल सकता है!

क्रिसमस

Happy New Year

21 Dec 2025 06:57 pm

Viral Video: ऑनलाइन आया 'Security Guard' वाला केक, बर्थडे मैसेज देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

