Viral Video: ऑनलाइन आया ‘Security Guard’ वाला केक, बर्थडे मैसेज देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

Zomato Delivery: आजकल की भागती-दौड़ती जिंदगी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सुविधा ने हमारे लिए आसानियां तो पैदा कर दी हैं, लेकिन कभी-कभी जरा सा 'कम्युनिकेशन गैप' ऐसे मज़ेदार मोड़ ले आता है कि वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। अब क्रिसमस, बर्थडे या न्यू ईयर का ऑनलाइन केक (Zomato Delivery) मंगवाएं तो याद रखें कि आपका निर्देश ही कहीं केक पर लिखा हुआ न मिल जाए। हाल ही में एक ऐसा ही रोचक और हास्यास्पद मामला सामने आया है, जहां एक महिला के जन्मदिन पर आए केक ने मेहमानों को बधाई देने के बजाय कुछ ऐसा लिख दिया (Zomato Cake Fail) कि सब दंग रह गए।