Jamun Juice Health Benefits : जामुन का जूस क्या यह सच में ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है? आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से जानिए

डॉ राम स्वरूप शर्मा शुद्ध जामुन के रस में जैम्बोलिन और एलाजिक एसिड जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो शरीर में शुगर के अवशोषण को स्वाभाविक रूप से धीमा कर देते हैं। काले जामुन में मौजूद महत्वपूर्ण घटक एंथोसायनिन और पॉलीफेनोलिक यौगिक (ग्लूकोसाइड, एंथोसायनिन, एलाजिक एसिड, आइसोक्वेरसेटिन, जैम्बोलिन और जैम्बोसिन) हैं जिनके ब्लड शुगर को कम करने में सहायक पाए गए हैं। हालांकि इनमें से जैम्बोलिन और जैम्बोसिन कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलिसिस को सरल शर्करा में बदल देते हैं और इस प्रकार मधुमेह की स्थिति में सुधार करते हैं। वे बताते हैं। ये यौगिक स्थिर ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में सहायता करते है जिससे हाई ब्लड शुगर (Blood Sugar) वाले लोगों को इसे प्रबंधित करने का एक आसान और स्वस्थ तरीका मिलता है। साथ ही यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है जिससे यह डायबिटीज के अनुकूल फल बन जाता है।