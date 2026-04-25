नॉन-वेज खाने वालों सावधान! कहीं आपका पसंदीदा खाना ही स्किन रैशेज और खुजली की वजह तो नहीं?

मेडिकल साइंस में मांस से होने वाली इस एलर्जी को 'अल्फा-गल सिंड्रोम' (Alpha-gal Syndrome) के नाम से जाना जाता है। रिसर्च के अनुसार, यह मुख्य रूप से रेड मीट (जैसे मटन या बीफ) खाने से होती है। Journal of Allergy and Clinical Immunology में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, यह एलर्जी अक्सर 'लोन स्टार टिक' (Lone Star Tick) नामक कीड़े के काटने के बाद विकसित होती है, जो इंसान के इम्यून सिस्टम को रेड मीट में पाए जाने वाले शुगर मॉलिक्यूल (Alpha-gal) के प्रति संवेदनशील बना देता है। इसके अलावा, National Institutes of Health (NIH) की एक रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों में 'हिस्टामाइन इनटॉलेरेंस' के कारण भी मछली या प्रोसेस्ड मीट खाने के तुरंत बाद त्वचा पर लाल चकत्ते (Hives) उभर आते हैं।