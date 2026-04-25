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नॉन-वेज खाने वालों सावधान! कहीं आपका पसंदीदा खाना ही स्किन रैशेज और खुजली की वजह तो नहीं?

Non-Veg Side Effects on Skin: क्या मांस खाने के बाद शरीर पर खुजली और रैशेज होते हैं? जानें नॉन-वेज से होने वाली दुर्लभ 'अल्फा-गल' एलर्जी और एक्सपर्ट्स की राय।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 25, 2026

Non-Veg Skin Allergy

Non-Veg Skin Allergy (photo- gemini ai)

Non-Veg Skin Allergy: अक्सर लोग स्किन पर होने वाले रैशेज या खुजली को मौसम का बदलाव या धूल-मिट्टी का असर मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा नॉन-वेजिटेरियन खाना भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है? हालिया मेडिकल रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों ने एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रिएक्शन की चेतावनी दी है, जो मांस खाने के बाद शरीर पर दिखाई दे सकता है।

क्या कहती है मेडिकल रिसर्च?

मेडिकल साइंस में मांस से होने वाली इस एलर्जी को 'अल्फा-गल सिंड्रोम' (Alpha-gal Syndrome) के नाम से जाना जाता है। रिसर्च के अनुसार, यह मुख्य रूप से रेड मीट (जैसे मटन या बीफ) खाने से होती है। Journal of Allergy and Clinical Immunology में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, यह एलर्जी अक्सर 'लोन स्टार टिक' (Lone Star Tick) नामक कीड़े के काटने के बाद विकसित होती है, जो इंसान के इम्यून सिस्टम को रेड मीट में पाए जाने वाले शुगर मॉलिक्यूल (Alpha-gal) के प्रति संवेदनशील बना देता है। इसके अलावा, National Institutes of Health (NIH) की एक रिसर्च बताती है कि कुछ लोगों में 'हिस्टामाइन इनटॉलेरेंस' के कारण भी मछली या प्रोसेस्ड मीट खाने के तुरंत बाद त्वचा पर लाल चकत्ते (Hives) उभर आते हैं।

विशेषज्ञों की राय: डॉक्टर क्या कहते हैं?

प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉन-वेज से होने वाली एलर्जी को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लक्षण खाना खाने के 3 से 6 घंटे बाद दिखाई देते हैं। डॉ. समीर गुप्ता (स्किन स्पेशलिस्ट) के अनुसार "ज्यादातर फूड एलर्जी तुरंत होती हैं, लेकिन मांस से होने वाली स्किन एलर्जी 'डिलेटेड रिएक्शन' (Delayed Reaction) देती है। अगर आपको रात के खाने में नॉन-वेज खाने के बाद सुबह शरीर पर खुजली या सूजन महसूस होती है, तो यह मांस में मौजूद प्रोटीन के प्रति आपके शरीर का विरोध हो सकता है।"

एक अन्य रिसर्च में डॉ. थॉमस प्लैट्स-मिल्स (जिन्होंने इस सिंड्रोम की खोज में मदद की) ने बताया है कि, "यह केवल पेट की समस्या नहीं है; यह एनाफिलेक्सिस (Anaphylaxis) जैसी घातक स्थिति भी पैदा कर सकता है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ और स्किन पर गंभीर सूजन आ जाती है।"

मुख्य लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें:

  • त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या पित्ती (Hives) निकलना।
  • चेहरे, होंठ, जीभ या गले में सूजन।
  • खाना खाने के कुछ घंटों बाद पेट में ऐंठन या उल्टी जैसा महसूस होना।
  • गंभीर मामलों में लो ब्लड प्रेशर या सांस फूलना।

बचाव और समाधान

अगर आपको संदेह है कि नॉन-वेज आपकी स्किन एलर्जी की वजह है, तो 'फूड एलिमिनेशन डाइट' अपनाएं। कुछ दिनों के लिए मांस से परहेज करें और देखें कि क्या लक्षणों में सुधार होता है। साथ ही, एलर्जी स्पेशलिस्ट से IgE ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

25 Apr 2026 11:26 am

Hindi News / Health / नॉन-वेज खाने वालों सावधान! कहीं आपका पसंदीदा खाना ही स्किन रैशेज और खुजली की वजह तो नहीं?

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