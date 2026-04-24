बार-बार भूख लगना हेल्दी होने की निशानी नहीं! शरीर के ये 3 बड़े अंग दे रहे हैं खतरे की घंटी

'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, बार-बार भूख लगना केवल पेट की समस्या नहीं, बल्कि हार्मोनल असंतुलन का परिणाम है। शरीर में दो मुख्य हार्मोन घ्रेलिन (Ghrelin), जो भूख बढ़ाता है, और लेप्टिन (Leptin), जो पेट भरने का संकेत देता है। जब आपस में तालमेल खो देते हैं, तो इंसान 'अनकंट्रोल्ड ईटिंग' का शिकार हो जाता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो लोग रात में 6 घंटे से कम सोते हैं, उनमें घ्रेलिन का स्तर 15% तक बढ़ जाता है, जिससे उन्हें दिनभर हाई-कैलोरी फूड की क्रेविंग होती है।