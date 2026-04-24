24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

जम्हाई को रोकने की गलती न करें, इसके पीछे छिपा है शरीर को ठीक करने का कुदरती करिश्मा

Why Yawning Improves Hearing: क्या जम्हाई लेने के बाद आपको आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं? Dr Karan Rajan बताते हैं इसके पीछे की साइंस और कब ये संकेत बन सकता है बीमारी का।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 24, 2026

Yawning Benefits

Yawning Benefits (Photo- chatgtp)

Yawning Benefits: हम में से ज्यादातर लोग जम्हाई को सिर्फ नींद या थकान का संकेत मानते हैं। लेकिन यूके के सर्जन और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर Dr Karan Rajan के अनुसार, जम्हाई लेने के बाद अगर आपको आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं, तो ये कोई भ्रम नहीं है। इसके पीछे पूरी साइंस काम करती है।

कान के अंदर क्या होता है जम्हाई के दौरान?

डॉ. करण राजन बताते हैं कि जब हम जम्हाई लेते हैं, तो हमारे कान के अंदर मौजूद Eustachian tube खुल जाती है। यह ट्यूब मिडिल ईयर को गले से जोड़ती है और आमतौर पर बंद रहती है। जम्हाई के दौरान जबड़ा स्ट्रेच होता है, जिससे यह ट्यूब खुल जाती है और कान के अंदर का एयर प्रेशर बाहर की हवा के बराबर हो जाता है।

क्यों सुनाई देती हैं आवाजें ज्यादा साफ?

जब कान के अंदर का प्रेशर बैलेंस हो जाता है, तो ईयरड्रम (कान का पर्दा) बेहतर तरीके से वाइब्रेट करता है। इसका सीधा असर यह होता है कि आवाजें ज्यादा क्लियर और शार्प सुनाई देती हैं। इसी वजह से जम्हाई के बाद आपको सुनने में फर्क महसूस होता है।

मसल्स भी निभाती हैं अहम भूमिका

जम्हाई लेते समय कान की दो छोटी मसल्स टेंसर टिम्पानी और स्टेपेडियस एक्टिव हो जाती हैं। ये मसल्स कुछ समय के लिए आवाज को हल्का दबा देती हैं, लेकिन जैसे ही ये रिलैक्स होती हैं, आपकी सुनने की क्षमता और बेहतर महसूस होती है।

फ्लाइट में कान “पॉप” होने जैसा असर

अगर आपने कभी हवाई यात्रा की है, तो कान में “पॉप” होने का अनुभव जरूर हुआ होगा। जम्हाई भी उसी तरह काम करती है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में कान का प्रेशर बैलेंस होता है। फर्क बस इतना है कि जम्हाई के दौरान दिमाग में ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, जिससे सुनने की क्षमता थोड़े समय के लिए और तेज हो जाती है।

क्या है ‘अकूस्टिक डिफेंस रिफ्लेक्स’?

डॉ. करण राजन के अनुसार, जम्हाई एक तरह का “अकूस्टिक डिफेंस रिफ्लेक्स” भी हो सकता है। यानी यह कान को शरीर के अंदर बनने वाली आवाजों (जैसे दांत पीसना या अपनी आवाज) से बचाने में मदद करता है।

कब बन सकता है ये परेशानी का संकेत?

अगर आपको बार-बार जम्हाई लेकर ही कान साफ करने की जरूरत पड़ती है, या एक कान खुलता है और दूसरा नहीं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह Eustachian tube dysfunction का संकेत हो सकता है, जो एलर्जी, साइनस या एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता है। ऐसे में ENT डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

हड्डियों में दर्द या मामूली मोच? शरीर के इन 3 अंगों में सूजन है ‘बोन कैंसर’ की पहली चेतावनी
स्वास्थ्य
Bone Cancer Symptoms

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Apr 2026 02:13 pm

Hindi News / Health / जम्हाई को रोकने की गलती न करें, इसके पीछे छिपा है शरीर को ठीक करने का कुदरती करिश्मा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Measles Outbreaks : बांग्लादेश में 30 की मौत, 2 साल तक के बच्चे निशाने पर, भारत में भी तेजी से फैल रहा, जानिए लक्षण

Measles Outbreaks India, khasra bimari,
स्वास्थ्य

हड्डियों में दर्द या मामूली मोच? शरीर के इन 3 अंगों में सूजन है 'बोन कैंसर' की पहली चेतावनी

Bone Cancer Symptoms
स्वास्थ्य

डायबिटीज की महंगी दवाओं से मिल सकता है छुटकारा! जानें Insulin Plant के इस्तेमाल का तरीका

Insulin Plant
स्वास्थ्य

खाने के साथ आम खाने वाले सावधान! डॉक्टर से जानें मैंगो खाने का सही तरीका

Best Time to Eat Mango
स्वास्थ्य

कोरोना से भी घातक है यह वायरस! पाकिस्तान में पहली मौत से हड़कंप, जानें इसके लक्षण

Congo Virus Alert
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.