जम्हाई को रोकने की गलती न करें, इसके पीछे छिपा है शरीर को ठीक करने का कुदरती करिश्मा

डॉ. करण राजन बताते हैं कि जब हम जम्हाई लेते हैं, तो हमारे कान के अंदर मौजूद Eustachian tube खुल जाती है। यह ट्यूब मिडिल ईयर को गले से जोड़ती है और आमतौर पर बंद रहती है। जम्हाई के दौरान जबड़ा स्ट्रेच होता है, जिससे यह ट्यूब खुल जाती है और कान के अंदर का एयर प्रेशर बाहर की हवा के बराबर हो जाता है।