क्या आपके हाथ भी हमेशा रहते हैं चिपचिपे?हाइपरहाइड्रोसिस नहीं, इन 3 अंगों की खराबी हो सकती है वजह

'International Journal of Dermatology' में प्रकाशित एक हालिया रिसर्च के अनुसार, हथेलियों में अत्यधिक पसीना आना, जिसे मेडिकल भाषा में 'पामर हाइपरहाइड्रोसिस' (Palmar Hyperhidrosis) कहा जाता है, सीधे तौर पर आपके थायरॉयड ग्लैंड और नर्वस सिस्टम से जुड़ा हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब शरीर में थायरॉयड हॉर्मोन का स्तर (Hyperthyroidism) असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तो शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और 'स्वेट ग्लैंड्स' अति सक्रिय हो जाती हैं। इसके अलावा, यह विटामिन B12 की भारी कमी या ब्लड शुगर के गिरने (Hypoglycemia) का भी एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है।