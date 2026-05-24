24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

MI vs RR: डेड बॉल पर आउट हुए शुभम दुबे, अंपायर पर नाराज़ हुए कोच संगकारा, पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शुभम दुबे का विकेट इस मुकाबले का सबसे विवादित पल बन गया। जिस गेंद पर वह आउट हुए, वह नियमों के अनुसार डेड बॉल मानी जाती है, लेकिन अंपायर ने उसे लीगल गेंद करार दिया और दुबे को आउट दे दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

May 24, 2026

IPL 2026

IPL 2026 का 69वां मुक़ाबला MI और RR के बीच खेला जा रहा है (Photo - IPL official Site)

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 69वां मुकाबला पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जा रहा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है।

राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शुभम दुबे का विकेट इस मुकाबले का सबसे विवादित पल बन गया। जिस गेंद पर वह आउट हुए, वह नियमों के अनुसार डेड बॉल मानी जाती है, लेकिन अंपायर ने उसे लीगल गेंद करार दिया और दुबे को आउट दे दिया।

क्या हुआ था घटना?

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर जब गेंद फेंक रहे थे, तभी उनकी कमर पर बंधी टॉवल नीचे गिर गई। गेंदबाजी के दौरान अगर गेंदबाज के कपड़े या कोई सामान गिर जाए तो अंपायर को इसे डेड बॉल घोषित करना चाहिए। लेकिन इस बार अंपायर ने ऐसा नहीं किया। शुभम दुबे ने उस गेंद पर लंबा छक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन नमन धीर के हाथों कैच आउट हो गए।

जब दुबे पवेलियन की ओर लौट रहे थे, तब राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने उन्हें रुकने का इशारा किया। संगकारा खुद अंपायर के पास पहुंचे और घटना पर चर्चा की, लेकिन अंपायर ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी और फैसला बरकरार रखा। शुभम दुबे मात्र 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए।

राजस्थान रॉयल्स ने दिया 206 रनों का लक्ष्य

राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 206 रनों का लक्ष्य रखा है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 205 रन बनाए। राजस्थान के लिए कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका, लेकिन ध्रुव जुरेल और जोफ्रा आर्चर ने अच्छी बल्लेबाजी की जिससे टीम चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकी। राजस्थान की ओर से जुरेल ने 38, आर्चर ने 32, दासुन शनाका ने 29 और यशस्वी जायसवाल ने 27 रन बनाए।

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे रवींद्र जडेजा नाबाद 19 और नांद्र बर्गर 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। मुंबई की ओर से दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर को दो-दो सफलता मिली, जबकि विल जैक्स, एएम गजनफर और कॉर्बिन बॉश को एक-एक विकेट मिले।

ये भी पढ़ें

KKR playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स हारी तो कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स से इतने रन या विकेट से जीतना होगा मैच
क्रिकेट
KKR Commits Blunder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

24 May 2026 05:39 pm

Published on:

24 May 2026 05:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MI vs RR: डेड बॉल पर आउट हुए शुभम दुबे, अंपायर पर नाराज़ हुए कोच संगकारा, पढ़ें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

MI vs RR: राजस्थान ने मुंबई को दिया 206 रनों का लक्ष्य, दासुन शनाका के बाद रवींद्र जडेजा और जोफरा आर्चर की ताबड़तोड़ पारी

IPL 2026
क्रिकेट

कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की जंग में प्लेऑफ का टिकट मिलेगा या दोनों होंगे बाहर? समझें ईडन गार्डन्स की पिच और मौसम का मिजाज

IPL 2026 DC vs KKR
क्रिकेट

IPL के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने की कगार पर, सिर्फ 1 कदम दूर है आईपीएल 2026!

Most centuries in an IPL season , IPL 2026 total centuries record ,
क्रिकेट

MI vs RR: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जडेजा और पराग की वापसी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

MI vs RR IPL 2026
क्रिकेट

KKR playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स हारी तो कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स से इतने रन या विकेट से जीतना होगा मैच

KKR Commits Blunder
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.