KKR playoff Scenario: राजस्थान रॉयल्स हारी तो कोलकाता नाइट राइडर्स को दिल्ली कैपिटल्स से इतने रन या विकेट से जीतना होगा मैच

लेकिन अगर दिन के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स मुंबई इंडियंस को हरा देती है, तो राजस्थान रॉयल्स के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और वह सीधे प्ले-ऑफ में चौथी टीम के रूप में जगह बना लेगी। ऐसी स्थिति में कोलकाता भले ही दिल्ली को किसी भी बड़े मार्जिन से हरा दे, उसके सिर्फ 15 पॉइंट्स रह जाएंगे। पंजाब भी 15 पॉइंट्स पर रहेगा। नतीजतन, KKR और पंजाब किंग्स दोनों प्ले-ऑफ से बाहर हो जाएंगे।