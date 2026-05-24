Vaibhav Sooryavanshi के निशाने पर आज क्रिस गेल समेत कई दिग्गजों के 3 बड़े रिकॉर्ड, पूरा पावरप्ले खेले तो सभी टूटने तय

राजस्‍थान रॉयल्‍स (RR) का आईपीएल 2026 में आखिरी लीग स्‍टेज मैच आज 24 मई को मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में मुंबई इंडियंस (MI) से होगा। प्‍लेऑफ में जगह बनाने के लिए आरआर के लिए ये मुकाबला बेहद महत्‍वपूर्ण है। ऐसे में सबकी नजर एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर होंगी और वैभव के निशाने पर होंगे क्रिस गेल समेत कई दिग्‍गजों के तीन बड़े रिकॉर्ड। पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाने वाला ये टीनएज सेंसेशन अगर पूरा प्‍लेऑफ खेल गया तो ये सभी रिकॉर्ड टूटने तय हैं।