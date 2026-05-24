श्रेयस अय्यर ने तूफानी शतक जड़ किया ऐसा ‘करिश्मा’, जो पिछले पांच साल में कोई न कर सका

श्रेयस अय्यर ने प्‍लेयर ऑफ मैच का अवॉर्ड जीतने के बाद कहा कि सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। यह इस सीजन का मेरा पहला शतक है और यह सही समय पर आया, जब टीम को इसकी जरूरत थी। लगातार छह हार के बाद हम आखिरकार जीत गए। यह एक बहुत अच्छी बात है और कल मैं एमआई को सपोर्ट करूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं खुद को बीच में कुछ समय दूं और बॉल को जितना हो सके टाइम करूं, बजाय इसके कि बॉल के ऊपर जाकर अच्छी बॉल पर रन बनाने की कोशिश करूं। मेरे लिए जितना हो सके उतना टिके रहना जरूरी है, क्योंकि तब रन बनते रहते हैं।