RCB को टेबल टॉपर बनाने में विराट कोहली समेत इन 5 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा रोल

सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं। 37 साल की उम्र में भी कोहली इतने फिट हैं विकेटों के बीच युवाओं को भी मात देते हैं। उन्‍होंने आईपीएल 2026 में अब तक कुल 14 मैचों की 14 पारियों में 50.64 के औसत और 163.82 के शानदार स्‍ट्राइक रेट से कुल 557 रन बनाए हैं, जिसमें चार अर्धशतक और एक शतक शामिल है। इस सीजन उनके बल्‍ले से 59 चौके और 21 छक्‍के आए हैं और उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर 105 रन है, जो कोहली ने केकेआर के खिलाफ बनाए थे। बता दें कि विराट अगर 43 रन और बना लेंगे तो वह लगातार चार सीजन में 600 या उससे ज्‍यादा रन बनाने वाले आईपीएल के इतिहास के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे।