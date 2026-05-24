LSG vs PBKS: पंजाब किंग्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 68वें मैच लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर अपनी प्‍लेऑफ में पहुंचने की उम्‍मीदों को जिंदा रखा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एलएसजी ने 196 का स्‍कोर खड़ा किया। इसके जवाब में पंजाब ने तीन विकेट के नुकसान पर दो ओवर शेष रहते कप्‍तान श्रेयस अय्यर के शतक की बदौलत शानदार जीत दर्ज की। श्रेयस की इस पारी ने हेड कोच रिकी पोंटिंग को भी अपना मुरीद बना लिया। मैच के बाद पोंटिंग ने उनकी जमकर तारीफ की।