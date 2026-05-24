‘वह स्पिन के खिलाफ कितने खतरनाक हैं’, PBKS के प्लेऑफ की उम्मीदें जगाने वाले श्रेयस के मुरीद हुए एरोन फिंच

Aaron Finch on Shreyas Iyer: पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी करते हुए पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान एरोन फिंच को भी अपना मुरीद बना लिया है। एरोन फिंच ने कहा कि श्रेयस ने इकाना क्रिकेट स्टेडियम में एलएसजी के खिलाफ मैच जिताऊ शतक बनाया है और अपनी टीम की आईपीएल 2026 में प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। बता दें कि शनिवार को अय्यर ने सिर्फ 51 गेंदों पर नाबाद 101 रन बनाए और टीम को सात विकेट से जीत दिलाई।