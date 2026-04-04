Vaibhav Suryavanshi का वीडियो वायरल: ‘ले चौका ले छक्का’… नेट्स प्रैक्टिस में Jofra Archer को धो डाला!

वैभव ने सीजन की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में की। उन्होंने महज 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। पूरी पारी की बात करें तो उन्होंने 17 गेंदों पर 52 रन बनाए। खास बात यह है कि 2025 में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले बिहार के इस लाल ने साबित कर दिया कि उनका पिछला प्रदर्शन कोई तुक्का नहीं था, बल्कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं।