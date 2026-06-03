मात्र ₹250 में देखें इंडिया-अफगानिस्तान का पूरा टेस्ट मैच, टिकटों के दाम सुन झूम उठेंगे फैंस, जानिए कब, कहां और कैसे मिलेंगे

इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम (Photo - IANS)
India vs Afghanistan Test Tickets Price: भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ (मुल्लानपुर) के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली बात सामने आई है। बीसीसीआई (BCCI) और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने टिकटों के दामों का ऐलान कर दिया है। फैंस को ध्यान में रखते हुए टिकटों की शुरुआती कीमत मात्र ₹250 रखी गई है, और सबसे मजेदार बात यह है कि एक बार टिकट खरीदने पर आप पूरे 5 दिन तक मैच का मजा ले सकते हैं।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, फैंस के बजट को देखते हुए टिकटों की कैटेगरी बनाई गई है। अगर आप साउथ अपर टियर (ब्लॉक A और B) की जनरल स्टैंड की टिकट लेते हैं, तो यह आपको सिर्फ ₹250 में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीमियम कैपेसिटी के लिए अलग दाम तय किए गए हैं:
|स्टैंड / सेक्शन
|टिकट की कीमत (INR)
|खास फीचर्स
|जनरल स्टैंड (ब्लॉक A & B)
|₹250
|बेसिक सीटिंग (पूरे 5 दिन वैलिड)
|साउथ पवेलियन-A
|₹2,000
|स्टैंडर्ड पवेलियन सीटिंग
|हरभजन सिंह पवेलियन-B
|₹2,500
|प्रीमियम पवेलियन सीटिंग
|कॉरपोरेट बॉक्स
|₹4,000+
|एयर-कंडीशन (AC) केबिन
|एसी लाउंज (लेवल-1)
|₹10,000
|AC सीटिंग + मुफ्त खाना (Complimentary Food)
इस धमाकेदार टेस्ट मैच के लिए आंशिक रूप से ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। फैंस इस मैच के टिकट डिस्ट्रिक्ट (District) ऐप पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक पर जाकर आप अपनी पसंद की स्टैंड और बजट के हिसाब से टिकट चुन सकते हैं।
इस इकलौते टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल के हाथों में होगी। वहीं बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने एक बड़ा बदलाव करते हुए ऋषभ पंत को टेस्ट की उप-कप्तानी से हटा दिया है और उनकी जगह अनुभवी केएल राहुल को टीम का नया वाइस-कैप्टन (उप-कप्तान) बनाया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड दौरे से पहले आराम देने के लिए पूरी अफगानिस्तान सीरीज (टेस्ट और वनडे) से बाहर रखा गया है।
अफगानिस्तान की टीम चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और मंगलवार से दोनों टीमें मैदान पर पसीना बहाना शुरू कर देंगी। चूंकि आरसीबी और गुजरात के बॉलर्स (जैसे सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा) हाल ही में आईपीएल फाइनल खेलकर आ रहे हैं, इसलिए बैटर्स की मदद के लिए नेट बॉलर्स के रूप में आकिब नबी डार और सनराइजर्स हैदराबाद के लेग स्पिनर जीशान अंसारी को भी टीम के साथ जोड़ा गया है।
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