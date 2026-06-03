मात्र ₹250 में देखें इंडिया-अफगानिस्तान का पूरा टेस्ट मैच, टिकटों के दाम सुन झूम उठेंगे फैंस, जानिए कब, कहां और कैसे मिलेंगे

India vs Afghanistan Test Tickets Price: भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून से न्यू चंडीगढ़ (मुल्लानपुर) के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और खुशखबरी वाली बात सामने आई है। बीसीसीआई (BCCI) और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने टिकटों के दामों का ऐलान कर दिया है। फैंस को ध्यान में रखते हुए टिकटों की शुरुआती कीमत मात्र ₹250 रखी गई है, और सबसे मजेदार बात यह है कि एक बार टिकट खरीदने पर आप पूरे 5 दिन तक मैच का मजा ले सकते हैं।