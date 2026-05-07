तमिलनाडु में नई सरकार पर हलचल तेज: थोल थिरुमावलवन बोले- BJP फैला रही भ्रम, TVK को मिले मौका

उन्होंने कहा, अब, BJP, या अमित शाह और मोदी, तमिलनाडु की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। लोगों ने TVK को सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में चुना है। इसलिए, उन्हें पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। संविधान द्वारा यही निर्देश दिया गया है। भले ही उन्होंने समर्थन मांगा हो, राज्यपाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं और यहां भ्रम की गुंजाइश बना रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।