शुक्रवार का दिन होगा निर्णायक! CPI गठबंधन पर कल लेगी आखिरी फैसला, क्या विजय को मिलेगा साथ

Tamil Nadu Governor Statement TVK: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम चार मई को जारी होने के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि कौनसी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में किसी सी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। हालांकि थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) को सबसे ज्यादा सीटे में मिली है। टीवीके प्रमुख विजय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मिल चुके है, लेकिन अभी तक बहुमत साबित नहीं पाए है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने गुरुवार को कहा कि तमिलगा वेट्ट्री कजगम (टीवीके) के पास राज्य विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन नहीं है।