‘मैंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, मेरे PA की हत्या का यही कारण’, सुवेंदु अधिकरी का बड़ा आरोप

इस हत्या के बाद परिवार अब सदमे में है। उनकी मां ने रोते हुए कहा कि बेटे को राजनीतिक वजह से निशाना बनाया गया। उधर, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्पेशल SIT बनाई गई है। एक वाहन जब्त किया गया है। नंबर प्लेट फर्जी होने के भी संकेत मिले हैं। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा कि जांच चल रही है और हर पहलू पर गौर किया जा रहा है।