बिहार चुनाव नतीजों के आंकड़े तो देख लिए, अब डराने वाले इन आंकड़ों पर भी ध्यान दें

राज्य के 65 फीसदी परिवार (2017 का आंकड़ा) ऐसे हैं, जिसका कम से कम एक व्यक्ति दूसरे राज्य में है। 1998-99 में ऐसे 36 प्रतिशत परिवार थे। और पहले जाएं तो 1981 में 10-15 प्रतिशत परिवार ही ऐसे थे, जिसका कम से कम एक सदस्य राज्य के बाहर रह रहा था।