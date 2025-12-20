20 दिसंबर 2025,

अलवर

मत्स्य विश्वविद्यालय से मिक्सर ट्रक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय के हल्दीना परिसर से एक मिक्सर ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना 18 दिसंबर की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में खड़े मिक्सर ट्रक को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम के अनुसार रात करीब 2:18 बजे के बाद वाहन का सिग्नल बंद हो गया। इस संबंध में मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद ट्रक चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वाहन मालिक ने सुरक्षा एजेंसी के गार्डों की मिलीभगत की आशंका जताई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

jitendra kumar

Dec 20, 2025

राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय के हल्दीना परिसर से एक मिक्सर ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना 18 दिसंबर की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में खड़े मिक्सर ट्रक को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम के अनुसार रात करीब 2:18 बजे के बाद वाहन का सिग्नल बंद हो गया। इस संबंध में मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद ट्रक चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वाहन मालिक ने सुरक्षा एजेंसी के गार्डों की मिलीभगत की आशंका जताई है। उनका कहना है कि रात में ट्रक चोरी होने की कोई सूचना सुरक्षा कर्मियों द्वारा नहीं दी गई, जबकि वाहन चालक को भी चोरी की जानकारी सुबह करीब 7 बजे फोन के जरिए मिली। चालक का कहना है कि यदि वाहन रात में ही चोरी हो गया था तो इसकी सूचना तत्काल क्यों नहीं दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है

एंट्री रजिस्टर के बावजूद चोरी, कैमरे भी बंद

मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों की नियमित एंट्री की जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के दोनों मुख्य गेटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में सभी व्यवस्थाओं के बावजूद मिक्सर ट्रक का चोरी हो जाना कई तरह की शंकाओं को जन्म देता है। वहीं, जानकारी के अनुसार परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हैं, जिससे किसी ठोस सुराग की संभावना कम हो गई है। बताया जा रहा है कि यदि आज परिसर से वाहन चोरी हो सकता है तो भविष्य में कोई और बड़ी घटना भी हो सकती है। विश्वविद्यालय परिसर में हजारों छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री रखी हुई है, जिनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मत्स्य विश्वविद्यालय से मिक्सर ट्रक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

