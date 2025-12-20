मत्स्य विश्वविद्यालय से मिक्सर ट्रक चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

राजर्षि मत्स्य विश्वविद्यालय के हल्दीना परिसर से एक मिक्सर ट्रक चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना 18 दिसंबर की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। विश्वविद्यालय परिसर में खड़े मिक्सर ट्रक को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम के अनुसार रात करीब 2:18 बजे के बाद वाहन का सिग्नल बंद हो गया। इस संबंध में मालाखेड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में निजी सुरक्षा एजेंसी के गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद ट्रक चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वाहन मालिक ने सुरक्षा एजेंसी के गार्डों की मिलीभगत की आशंका जताई है। उनका कहना है कि रात में ट्रक चोरी होने की कोई सूचना सुरक्षा कर्मियों द्वारा नहीं दी गई, जबकि वाहन चालक को भी चोरी की जानकारी सुबह करीब 7 बजे फोन के जरिए मिली। चालक का कहना है कि यदि वाहन रात में ही चोरी हो गया था तो इसकी सूचना तत्काल क्यों नहीं दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है