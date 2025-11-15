Nitish Kumar: 30 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं नीतीश, आखिरी बार किसको हराया?

इसी तरह, नीतीश कुमार का नाम उन नेताओं के साथ जुड़ गया है, जो देश में सबसे अधिक समय तक सीएम पद पर रहे। पवन कुमार चामलिंग को भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। वह लगातार 24 साल 166 दिन तक सिक्किम के सीएम बने रहे।