Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav Result: ‘जरूरी नहीं कि गलत करने से…’, हार के बाद तेजप्रताप का एक और इमोशनल पोस्ट

तेजप्रताप यादव को महुआ सीट पर लोजपा (आरवी) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बुरी तरह से हराया है। इसके बाद उन्होंने एक और इमोशनल पोस्ट किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 15, 2025

तेज प्रताप यादव। ( फोटो- X/@Team_tejpratap)

बिहार में महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेट और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है।

उन्हें लोजपा (आरवी) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने 51,938 वोटों से हराया है। तेजप्रताप यादव को केवल 35,703 वोट मिले हैं। वह तीसरे नंबर पर हैं।

इस बीच, तेजप्रताप ने शनिवार को एक और इमोशनल पोस्ट किया है। तेजप्रताप का हवाला देते हुए पोस्ट उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के फेसबुक अकाउंट पर किया गया है।

क्या बोले तेजप्रताप?

इसमें लिखा गया है- जरूरी नहीं कि गलत करने से ही दर्द मिले। कभी–कभी बहुत ज्यादा सही होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो जनता के लिए सच्चाई पर खड़ा है उसे हर कीमत मंजूर है।

इससे पहले शुक्रवार देर रात तेजप्रताप का हवाला देते हुए जनशक्ति जनता दल के फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया था- हजार बार गिरा हूं, हजार बार टूटा हूं। पर हर बार एक बात ने उठाया है। हार की गिनती नहीं, जीत की तैयारी करनी है।

जो लोग आज हंस रहे हैं, वही ताली बजायेंगे- तेजप्रताप

पोस्ट में आगे कहा गया- जो लोग आज हंस रहे हैं, वही ताली बजायेंगे। क्योंकि खेल मेरा है और वापसी भी मेरी ही होगी। हम वो नहीं जो सत्ता के लिए झुक जाएं। हम वो हैं जो सच के लिए सत्ता से भी टकरा जाएं। हमारे लिए राजनीति कुर्सी की नहीं, जनता की आवाज की लड़ाई है।

जनशक्ति जनता दल का हर कार्यकर्ता अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता, सच के लिए अडिग खड़ा रहता है। कुरुक्षेत्र हो या चुनाव का मैदान हम हर जगह जनता-धर्म निभाते हैं।

महुआ में हार के बाद क्या बोले तेजप्रताप?

महुआ में हार के बाद तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनडीए की एकता ने उन्हें जीत दिलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने विकास और शासन को चुना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

15 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / National News / Bihar Chunav Result: ‘जरूरी नहीं कि गलत करने से…’, हार के बाद तेजप्रताप का एक और इमोशनल पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चुनाव हारी ज्योति सिंह तो पवन सिंह ने किया पोस्ट, बोले- बिहार की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद…

Pawan Singh Post after Wife Jyoti Singh
भोजपुरी

चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का पहला रिएक्शन

राष्ट्रीय

महागठबंधन के लिए प्रचार करने गए थे स्टालिन, हार हुई तो बोले- INDIA ब्लॉक के नेता…

राष्ट्रीय

Bihar Election Result : 11 सीटों पर हारते- हारते जीत गए नेता जी, कोई 27 वोटों से जीते तो कोई 95 वोटों से हारे

Bihar Election 2025
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.