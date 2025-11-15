Bihar Chunav Result: ‘जरूरी नहीं कि गलत करने से…’, हार के बाद तेजप्रताप का एक और इमोशनल पोस्ट

तेज प्रताप यादव। ( फोटो- X/@Team_tejpratap)
बिहार में महुआ सीट से लालू यादव के बड़े बेट और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेजप्रताप यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा है।
उन्हें लोजपा (आरवी) के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने 51,938 वोटों से हराया है। तेजप्रताप यादव को केवल 35,703 वोट मिले हैं। वह तीसरे नंबर पर हैं।
इस बीच, तेजप्रताप ने शनिवार को एक और इमोशनल पोस्ट किया है। तेजप्रताप का हवाला देते हुए पोस्ट उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल के फेसबुक अकाउंट पर किया गया है।
इसमें लिखा गया है- जरूरी नहीं कि गलत करने से ही दर्द मिले। कभी–कभी बहुत ज्यादा सही होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो जनता के लिए सच्चाई पर खड़ा है उसे हर कीमत मंजूर है।
इससे पहले शुक्रवार देर रात तेजप्रताप का हवाला देते हुए जनशक्ति जनता दल के फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया था- हजार बार गिरा हूं, हजार बार टूटा हूं। पर हर बार एक बात ने उठाया है। हार की गिनती नहीं, जीत की तैयारी करनी है।
पोस्ट में आगे कहा गया- जो लोग आज हंस रहे हैं, वही ताली बजायेंगे। क्योंकि खेल मेरा है और वापसी भी मेरी ही होगी। हम वो नहीं जो सत्ता के लिए झुक जाएं। हम वो हैं जो सच के लिए सत्ता से भी टकरा जाएं। हमारे लिए राजनीति कुर्सी की नहीं, जनता की आवाज की लड़ाई है।
जनशक्ति जनता दल का हर कार्यकर्ता अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता, सच के लिए अडिग खड़ा रहता है। कुरुक्षेत्र हो या चुनाव का मैदान हम हर जगह जनता-धर्म निभाते हैं।
महुआ में हार के बाद तेजप्रताप यादव ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनडीए की एकता ने उन्हें जीत दिलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता ने विकास और शासन को चुना है।
